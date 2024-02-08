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Çalışma ön vizesiyle geldi, 788 gün kaçak kaldı!

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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Dairesine işlem yapmaya giden ve ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen A.Ç tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Çalışma ön vizesiyle geldi, 788 gün kaçak kaldı!

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Dairesine işlem yapmaya gelen zanlının ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlenerek, suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Kasım 2021 tarihinde 30 günlük çalışma ön izni vizesiyle ülkeye geldiğini ancak süre dolduktan sonra yasal işlem yapmayıp, 788 gün kaçak yaşam sürdüğünü ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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