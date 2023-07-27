Çalışma ve Sosyal Güenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği Arasındaki İşbirliği Protokolleri Yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği Arasındaki İşbirliği Protokolleri Yenilendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği Arasındaki İşbirliği Protokolleri Yenilendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında sürdürülen işbirliği protokolleri, SOS Çocukköyü Derneği programları dahilinde bakım, destek ve eğitim alan çocuklara, gençlere ve ailelerine daha sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla yeniden düzenlendi.

Günün şartlarına uygun olarak yeniden güncellenen işbirliği protokollerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile SOS Çocukköyü Derneği Başkanı Avukat Buğra Akter imza koydu.

Protokol, SOS Çocukköyü Derneği tarafından hali hazırda sürdürülen "Aile Temelli Bakım " ve "Aile Güçlendirme Programları" nın devamlılığını destekliyor. Bu bağlamda Lefkoşa Çocuk Köyü, Girne Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Yaşam Evleri’nde destek alan; aile bakımını kaybetmiş ve kaybetme riski taşıyan, risk altında olan ve devlet tarafından koruma altında olan, dezavantajlı gruplara dahil çocuk ve gençlere, en iyi şekilde hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, protokol kapsamında verilecek hizmetler karşılığında üzerine düşen finansal ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek.