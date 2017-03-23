Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner İzmir’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, İzmir’de “Narlıdere Huzur Evi”ne teknik ziyaret gerçekleştirdi ve bilgi aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye’de temaslarda bulunan Saner, Antalya’nın ardından bugün de İzmir’e geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, ülkede, yaşlıların çok daha huzurlu ve rahat şartlarda hizmet alabilmeleri adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Narlıdere Huzurevi’nde, “Huzurevi Hizmeti”, “Geriatri bölümü”, “Destekli Yaşam Ünitesi”, “Gündüz Bakım Merkezi” ve “Destekli Bakım Merkezi” olmak üzere 5 alanda yaşlılara çok amaçlı hizmetler sunulduğunu ifade eden Saner, KKTC’de en kısa zamanda çıkmayı planladıkları proje yarışmasında bu bilgi ve tecrübelerden yararlanılacağını kaydetti.

Buradaki tesislerde elde edilen tecrübelerin kendileriyle paylaşılmasından sonra yeni projelendirilecek huzur evi projesinde maksimum verimi alabilmek için her türlü bilgi değişiminin de gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, ülkede bulunan huzur evlerinin yeniden elden geçirileceğini ve Narlıdere’deki huzurevine benzer yeni bir huzur evinin yapılması içinde girişim başlattıklarını söyledi.

KKTC’de mevcut huzurevinin günün koşullarına ayak uydurmak konusunda zorluklar yaşadığını belirten Saner, “Biz ülkemize bugün ziyaret ettiğimiz modern huzurevinden daha iyisini yapmak için çalışma başlatacağız. Buradan aldığımız bilgi ve birikimleri bizim yol haritamızı oluşturacak. Biz daha güzel bir istikbal için elimizden gelenin en iyisini ülkemize kazandıracağız” dedi.