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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü "  dolayısıyla mesaj yayınladı.
Sucuoğlu, kadınların hayatın her alanında eşit, özgür ve adil bir şekilde yer alması;  maruz kaldıkları  fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere  yaşadıkları  her türlü olumsuzluğun giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  canla başla çalışsalar da; daha söylenecek sözleri ve yürünecek yolları,  alınacak hayli mesafeleri olduğunun bilincinde bulunduklarını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1977 yılında , ‘Dünya Kadınlar Günü’  olarak kutlanması kararlaştırılan 8 Mart, tüm dünya kadınlarının eşitlik, güvenlik, özgürlük, daha iyi çalışma ve yaşam şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesidir. Kadın sorunlarının  çözümlenmesi noktasında, 8 Mart gününde, kadınların  haklarının hatırlanması ve bir farkındalık oluşturulması  bu yüzden son derece önemlidir.

Kadın, insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır.  Şehirlisi, köylüsü, yaşlısı, genci, eğitimlisi her kadın  bir emekçidir ve hayatın her alanında vardır. Kadınlarımız; siyasette, iş dünyasında, evimizde, sokağımızda her yerde,  var olmaya da devam edecektir.

Kadınlarımızın hayatın her alanında eşit, özgür ve adil bir şekilde yer alması;  maruz kaldıkları  fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere  yaşadıkları  her türlü olumsuzluğun giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  canla başla çalışsak da; daha söylenecek sözümüzün, yürünecek yolumuzun ve alınacak hayli mesafemiz olduğunun bilincindeyiz.

Bakanlığımız bünyesinde  Aralık 2018 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Dairesi eski Çalışma Bakanlığı binasında  faaliyetlerine başlamış, TOCED Yasası kapsamında öngörülen  İçişleri Bakanlığı ,Maliye Bakanlığı , Eğitim Bakanlığı ve Sağlık  Bakanlığı Cinsiyet odak noktalarında görev yapacak personeller belirlenmiştir.
Bakanlığımız bünyesinde şiddet mağduru kadınlara   7/24 hizmet veren Alo 183 Acil  Sosyal Hizmet Hattı’na gelen ihbarlar,  Polis Genel Müdürlüğü’nde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarılmakta, Polis Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında koordineli bir çalışma yürütülmektedir.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Dairemize gelen ihbarlar kapsamında şiddet gören ve yeterli maddi imkanı olmayan  kadınlarımıza,  Kıbrıs Türk Barolar Birliği  ile imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında adli yardım desteği verilmektedir, bugüne kadar bu destekten  76 kadınımız  faydalanmıştır. Ev ve barınma  ihtiyacı olan kadınlarımıza  ise Vakıflar  İdaresi ile işbirliği içinde kira desteği sağlanmaktadır.
 

Bakanlığımız, Lefkoşa Türk Belediyesi,   Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik olarak, veri toplama, araştırma -risk değerlendirmesi yapma ve eğitim konularında  Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması oluşturmuştur. Mekanizma, ev içi ve aile içi şiddetle ilgili bilgilerin  en geç 24 saat içerisinde online sistemde paylaşılmasını ,  veri tabanı oluşturulmasını ve verilerin taraflarla paylaşılmasını  hedeflemekte,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi  mekanizmada koordinatör kurum olarak yetkilendirilmektedir.  
Kadınlarımızın  her zaman söyleyecek sözü, değiştirecek gücü vardır düşüncesi ve her türlü ayrımcılığın sona erdiği, kadınların kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri yeri aldığı bir dünya temennisiyle; tüm kadınlarımızın  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler  dilerim. "

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