Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu mevkidaşı Selçuk ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mevkidaşı T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu, İstanbul’da katıldığı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Birinci toplantısında, Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarında sürdürülen iş birliği konuları ele alındı. Sucuoğlu’na heyetler arası görüşmede an Sucuoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, görüşmede geçmişten bugüne iki bakanlık arasında iyi ilişkiler sürdürüldüğünü belirterek, KKTC-TC İkili İşgücü Anlaşması’nın yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın ise ilerleyen günlerde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Sucuoğlu, KKTC İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla, iki ülke arasında sürdürülen teknik çalışmalarda sona gelindiğini ve ocak ayında planın ilk ayağının KKTC’de hayata geçirileceğini kaydetti. Sucuoğlu, eğitim ve teknik destek konularında devam eden iş birliğinin arttırılması konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Engellilere yönelik Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabının bitirilmesi ve Lapta Huzurevi’nin yeniden inşaası konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, mevkidaşı Zehra Selçuk Zümrüt’ü hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle ilgili gözlemlerde bulunması amacıyla KKTC’ye davet etti.

Bakan Sucuoğlu, bugün iki ülke arasında çalışmaları sürdürülen Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Genel Sağlık Sigortası Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacağını ve bu alanda yasanın uygulanabilmesi için yol haritasının çizileceğini kaydetti.

Türkiye Aile, TC Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise KKTC’nin uluslararası toplantılarda yer almasının ve aktif katılımının sağlanmasının önemini vurgulayarak, uluslararası alanda engellerin kalkması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Selçuk, iki bakanlık arasında sürdürülen iş birliğinin artarak devam edeceğini ve bu konuda bakanlığının en üst düzeyde çaba harcayacağını belirtti.