Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy taburcu oldu

Ramazan Bayramı’nın birinci günü hastaneye kaldırılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, taburcu oldu.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü tedavi altına alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dört gün süren tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Baş dönmesi, halsizlik ve konuşma zorluğu gibi şikayetlerle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran bakan Hasan Taçoy, tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Nöroloji ekiplerince ilk tetkikleri yapılan Hasan Taçoy, “geçici iskemik atak - minör inme” tanısıyla tedavi altına alındı. Tedavisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhak Demir tarafından tamamlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sağlığına kavuşarak bugün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Taburcu edilmeden önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde kardiyoloji ve radyoloji bölümlerinin kontrolünden de geçen Taçoy'un kontrolleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

YENEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un 21 Nisan Cuma günü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne baş dönmesi, halsizlik ve konuşma zorluğu gibi şikayetlerle başvurduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Hasan Taçoy, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Nöroloji ekiplerimiz tarafından yapılan ilk tetkiklerin ardından minör inme olarak da adlandırılan geçici iskemik atak tanısıyla tedavi altına alındı” ifadesini kullandı.

“Geçici iskemik atak”ın beyne kan akışının bölgesel olarak azalmasıyla birlikte beyin dokusunun beslenememesi sonucu gelişen klinik bir tablo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Sayın Hasan Taçoy, nöroloji uzmanlarımızdan Dr. Nurhak Demir tarafından uygulanan ve dört gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuş olarak hastanemizden taburcu edildi” açıklamasını yaptı.