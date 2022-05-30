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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy,TOGEH Derneği heyeti ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği heyeti ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy,TOGEH Derneği heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği heyeti ile görüştü

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede söz alan dernek başkanı Sibel Dinçyürek, derneğin insan odaklı faaliyetlerde bulunduğuna işaret ederek; 2012 yılından bu yana gençlere, kadınlara, anne ve babalara hizmet veren bir sivil toplum örgütü olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hem uzmanlık dalı, hem de bilgi birikimlerini ortak kullanarak insana yönelik projelerde iş birliği içinde çalışmayı  istediklerini belirten Dinçyürek,  KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2022 yılında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü kapsamında  aile ve aile danışma  merkezlerinin kurulmasının  hedeflendiğini anımsattı.

Dinçyürek, bu merkezlerde  danışmanlık ve aile destek  hizmetinin sunulabilmesi için;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin güç birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dinçyürek, derneğin projeleri hakkında da Bakan Taçoy’a bilgi verdi.

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