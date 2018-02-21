Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Cidde’de…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC’nin gözlemci üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı için bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir dizi temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çeler, Merkezi Cidde’de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen ile görüştü.

Çeler, İslami Dayanışma Fonu’nun İcra Direktörü Ibrahim Al-Khuzaim, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Sayed Aqa ve İşbriliği & Kaynak Mobilizasyon Birimi Direktörü Dr Abdul-Hakim Elwaer ile de bir araya geldi.

Suudi Arabistan Krallığı eski Çalışma Bakanı olan Genel Sekreter Dr. Al-Othaimeen ile de görüşen Çeler, hem İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye devletler ile ilişkilerin geliştirilmesi, hem de kardeş üye devletlerden KKTC’ye çalışmak için gelen emekçilerin sıkıntılarının çözülmesi hususlarında Genel Sekreter Othaimeen ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Dr. Al-Othaimeen, Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduğunu, Kıbrıslı Türkleri destekleyen birçok İslam İşbirliği Teşkilatı kararı bulunduğunu vurguladı.

Çeler de, Dr. Al-Othaimeen’e desteğinden ötürü teşekkür ederek geçmişte alınan kararların hayata geçirilmesi için üye devletlerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle üye devletlerin ilgili bakanlıklarından heyetlerin KKTC’yi ziyaret etmelerinin ilişkileri daha iyi boyutlara taşıyacağına vurgu yaptı.

İSLAMİ DAYANIŞMA FONU DİREKTÖRÜ AL-KHUZAİM

İslami Dayanışma Fonu Direktörü Al-Khuzaim ile yapılan görüşmede ise KKTC’nin yararlanabileceği hibe programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Al-Khuzaim, Kıbrıslı Türklere uzun yıllardır hibe programının açık olduğunu ve gelişen ilişkiler ile birlikte bundan sonra daha çok projeyi destekleyeceklerini, daha büyük miktarlarda hibelerin verilebileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, İslam Dayanışma Fonu’nun katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki dönemde bakanlık olarak bazı projelerinin olacağını kaydetti.

Bakan Çeler’in bugünkü son teması ise, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Sayed Aqa ve İşbirliği & Kaynak Mobilizasyon Birimi Direktörü Dr Abdul-Hakim Elwaer ile oldu. Çeler, Aga ve Elwear ile İslam Bankası’nda bir araya geldi.

Görüşmede İslam Kalkınma Bankası bünyesinde bulunan farklı birimler ile işbirliği fırsatları değerlendirildi. Özellikle KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan kurumların ihtiyaçları gözetilerek, gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeler, bu akşam konferansa katılan tüm bakanlarla akşam yemeğine katılacak.