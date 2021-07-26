Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Girişte Antijen/PCR test artık zorunlu!

BAKANLIĞA GİRİŞTE ANTİJEN VEYA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
27 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ve Bakanlığımıza bağlı Dairelere ve birimlerde giriş ve çıkışlarda, tüm personelden ve vatandaşlarımızdan :
- çift aşılı olanlardan 1 haftalık PCR testi
- aşısız olan kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi
istenecektir.
Gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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