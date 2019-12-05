  • BIST 108.659
  • Altın 273,698
  • Dolar 5,7540
  • Euro 6,3833
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve beraberindeki heyet, KKTC İstihdam politikaları ve teşvik uygulamaları konusunda Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi ( ÇASGEM) yetkilileri ile bir araya gelen heyet, ÇASGEM tarafından yürütülen “Uluslararası Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) çerçevesinde sürdürülen faaliyetler ve istihdam teşvikleri konusunda, TC heyeti ile görüş alışverişinde bulundu.


Heyet, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Uğur Tunç ve istihdam uzmanlarından oluşan teknik bir heyet ile de bir araya gelerek, KKTC’de istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sürekli istihdama teşvik politikaları konularında neler yapılabileceği hususunda potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdi.


Heyet, ayrıca işletmelere nitelikli işgücü sağlanabilmesi için sağlanan teşvik olanakları ile girişimcilik eğitimleri ve destekleri konularında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ve diğer yetkililer ile görüşme yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında protokol imzalandı05 Aralık 2019 Perşembe 17:04
  • YÖDAK incelemelerini artırarak sürdürme kararı aldı05 Aralık 2019 Perşembe 17:00
  • Kamuda yetkili üç sendika “Geleneksel Maliye Bakanını Masaya Oturtma Eylemi”ni düzenledi05 Aralık 2019 Perşembe 16:42
  • KKTC ucuzlamaya devam ediyor.. HP yine eksi çıktı!05 Aralık 2019 Perşembe 16:16
  • YDP iddialı! Bazılarına mor renk çok yakışacak!05 Aralık 2019 Perşembe 15:18
  • İSG-BİR: “Birçok iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama, eğitim ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor”05 Aralık 2019 Perşembe 14:42
  • İnsan Hakları Günü: Europedirect gün dolayısıyla film gösterimi gerçekleştirecek05 Aralık 2019 Perşembe 14:19
  • Rum polisi İle RMMO “Eski Lefkoşa” içerisinde devriyelerini artırıyor05 Aralık 2019 Perşembe 13:58
  • Süt bedelleri ödeniyor05 Aralık 2019 Perşembe 13:57
  • En fazla yağış nereye düştü?05 Aralık 2019 Perşembe 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti