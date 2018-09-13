Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile K.T.Barolar Birliği arasında protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında, ekonomik gücü yeterli olmayan şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesi amacıyla "İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bir yıl süreyle geçerli olacak protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu.

İşbirliği Protokolü kapsamında, cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan; Aile Yasası uyarınca korunma emri için bireysel başvuruda bulunan veya boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanı olmayan kadınlara; koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hukuki hizmet verilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne hukuki destek isteğiyle başvuran ve Daire tarafından uygun görülen kadınlara K.T.Barolar Birliği tarafından hukuki destek verilirken; bu hizmetin bedeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacak.