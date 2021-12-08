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Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile KAYAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile Kadından  Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile KAYAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile Kadından  Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışma  ve Sosyal  Güvenlik  Bakanı  Koral  Çağman  ve KAYAD  Başkanı  Meral Akıncı’nın imza koyduğu işbirliği  protokolü,  KAYAD’ın toplum dönüşümünü  sağlayacak  nitelikte  olan ve Avrupa Biirliği’nden kısmi  finansal  destek  alarak  yürüttüğü “Birlikte  Daha Güçlüyüz” projesi kapsamında  güçlü  bir iş birliğini hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele  Ağı’nın (WAVE) üyesi olarak ev içi  şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında eğitimler alan KAYAD’ın   bu bağlamda edindiği birikimi Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırarak  Bakanlık çalışmalarına katkı  koyması  amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı  ve KAYAD arasında  imzalanan protokol  çerçevesinde  Sosyal  Hizmetler Dairesi  personeline ev içi  şiddet konusunda eğitimler verilecek.

ALO 183  hattı güçlendirilerek,  kapsamının daha da    genişletilmesini  sağlamak adına çalışmalar  yapılacak.  İş birliği  çerçevesinde  ayrıca içeriğini Mlli Eğitim ve Kültür  Bakanlığı’nın onaylayacağı  gençlere yönelik cinsel sağlık ve sağlıklı  ilişkili konulu bilgilendirici  broşürler hazırlanması, kampanyalar düzenlenmesi  de planlanıyor

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