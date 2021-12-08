Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile KAYAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı’nın imza koyduğu işbirliği protokolü, KAYAD’ın toplum dönüşümünü sağlayacak nitelikte olan ve Avrupa Biirliği’nden kısmi finansal destek alarak yürüttüğü “Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi kapsamında güçlü bir iş birliğini hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ağı’nın (WAVE) üyesi olarak ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında eğitimler alan KAYAD’ın bu bağlamda edindiği birikimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırarak Bakanlık çalışmalarına katkı koyması amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KAYAD arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ev içi şiddet konusunda eğitimler verilecek.

ALO 183 hattı güçlendirilerek, kapsamının daha da genişletilmesini sağlamak adına çalışmalar yapılacak. İş birliği çerçevesinde ayrıca içeriğini Mlli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onaylayacağı gençlere yönelik cinsel sağlık ve sağlıklı ilişkili konulu bilgilendirici broşürler hazırlanması, kampanyalar düzenlenmesi de planlanıyor