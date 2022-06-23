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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği arasında Konukevi Projesi Protokolü imzalandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği arasında Konukevi Projesi Protokolü imzalandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği arasında Konukevi Projesi Protokolü imzalandı

Protokole, bugün Bakanlıkta düzenlenen törenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin imza koydu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan , Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi görevlileri ile, Dernek yönetim kurulu üyeleri de protokolde hazır bulundu.

Konukevi Projesi kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ihmal, istismar, şiddet sebebi veya tehlikesi ile barınma başvurusunda bulunan dezavantajlı kişilere, sığınacak güvenli bir yer tahsis edilecek.

Bakanlık ve Dernek işbirliğinde hizmete açılacak Konukevi istasyon görevi üstlenerek, konuklarının güvenli ortamlarda çok yönlü hizmetlerle rehabilite edilerek topluma yeniden adapte olmasına imkan tanıyacak.

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