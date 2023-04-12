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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı online hizmet portalı yenilendi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma izinleri ile ilgili tüm işlemlerin online.csgb.gov.ct.tr adresli portaldan online yapılabileceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı online hizmet portalı yenilendi

Açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yenilenen online hizmet portalı ile 10 Nisan’dan beridir, ön izin, ön izinden muaf, öğrenci çalışma izni ve uzatma, yatay geçiş, 3. uyruklu çalışanları getirmek için tüm başvuru işlemleri ile işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akitleri, online.csgb.gov.ct.tr adresli portaldan yapılabiliyor.

E-devlet kapısına uyumlu, tüm kurum ve kuruluşlara hizmet verebilecek şekilde tasarlanan ve yenilenerek hizmet kapsamı genişletilen portal, vatandaşların zaman kısıtlaması olmadan, çalışma hayatı ile ilgili tüm işlemlerini online olarak yapabilmelerine ve Bakanlığa bağlı kurumlara uğramadan, kağıt israfı yapılmadan,  hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıyor.

Açıklamaya göre, 27 Aralık 2022’den itibaren kullanıma açılan online portaldan bugüne kadar 42 bine yakın işyeri kayıt yaptırdı, 105 bin evrak yüklendi ve 30 binin üzerinde başvuru yapıldı.

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