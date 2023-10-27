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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek amacıyla pembe giyerek gökyüzüne pembe balon uçurdu.

Bakanlık tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de destek verdi.

Etkinlikle vatandaşlara meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tanı ve korunma konularında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Meme kanserinde farkındalık ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ve kansersiz bir dünya temennisiyle pembe balonlar uçuruldu.

Etkinlik öncesinde konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yıllarca farklı ülkelerde düzenlenen farkındalık etkinliklerini kıskandığını dile getirerek, “Şuan onlar bizi kıskansın diyorum yapılan farkındalık etkinliklerine katılmaya yetişemiyoruz” dedi. “Öyle bir erken teşhis bilincine gelindi ki artık biz vatandaşları değil onlar bizi teşvik ediyor” diyen Kocaismail, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da böyle bir etkinlikte yer almaktan kadın bir belediye başkanı olarak onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Kadın sağlığının önemine işaret eden Tuğlu, meme kanserinin herkesin bildiği ve korktuğu bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatarak bu konuda erken teşhisin hayati önemi olduğunu vurguladı. Tuğlu, her zaman kadınların yanında destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, kanserle ailecek tanışmış bir kişi olarak, büyük hareketlerin tek olayla başladığını unutmamak gerektiğini belirtti. Gardiyanoğlu, “Bir kişi mahallesini bir mahalle bir semti, bir semt bir şehri, bir şehir bir ülkeyi, bir ülke dünyayı değiştirir bunu da tek 'hade' başlatır. Önemli olan yola çıkmaktır” dedi.

Farkındalığı yaratarak erken teşhisin önemini anlatmanın çok önemli olduğunu belirten Gardiyanoğlu, kontrollerin aksatılmayıp, zamanında yapılması çağrısı yaptı. Gardiyanoğlu, sözlerini “Farkındayım farkındayız hep birlikte farkında olalım” diyerek tamamladı.

Kocaismail, etkinliğin sonunda Gardiyanoğlu'na plaket takdim etti.

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