Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan fuara, 130 firmanın yanısıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da katılarak stand açtı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından 5. Kariyer Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi odası(KTSO) katkılarıyla 1 Mart tarihinde açılan Kariyer Fuarı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yer aldı.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan fuara, 130 firmanın yanısıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da katılarak stand açtı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de Bakanlık standı’nı ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.

Fuarın; teoriyi pratiğe, pratiği de tecrübeye dönüştürme açısından önemine işaret eden Saner, deneyimin hiçbir zaman satın alınamayacağını, ancak paylaşılabileceğine dikkat çekti.

Saner, sosyal güvenlik alanı ile ilgili sorularına yanıt almak isteyen gençlere Bakanlık standında yetkililer tarafından bilgi verildiğini ifade ederek, Bakanlık olarak gençlerin işgücü piyasasına katılımları konusunda sosyal güvenlikle ilgili her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Saner, işsizliğin ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, ülkede 18-35 yaş arası işsiz oranının yüzde 9.8 olduğunu belirtti ve bunu minimuma çekecek adımlar atılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. KKTC’deki 93 bin Sosyal Sigortalıdan 42 bininin yabancı olduğunu anımsatan Saner “ İşsiz sayısı da 12 bin ise burada bir yanlış var. Doğru işe doğru adam yetiştirmek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de görevimiz” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Standı , DAÜ Kariyer Fuarı’nda

Üniversite öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine yönelik kariyer fırsatlarının sunulduğu fuarda; Çalışma Dairesi Müdürlüğü İstihdam İstihdam Servisi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı İstihdam Destek Merkezi de stand açtı. Mağusa Çalışma Dairesi, Mağusa Sosyal Sigortalar Dairesi ve İstihdam Destek Merkezi personeli tarafından; fuar katılımcılarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunduğu istihdam hizmetleri ve yerel işgücü projeleri hakkında bilgi verildi.

Çalışanların sosyal güvenlik hakları, öğrenci çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları konusunda fuar ziyaretçilerinin sorularını yanıtlayan görevliler, Bakanlığın projelerinin yer aldığı broşürleri ziyaretçilere dağıttı.

Standta ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen " Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi" nin tanıtımı da yapılarak, iş arayan gençlere yönelik proje kapsamında sunulan sosyal güvenlik destekleri hakkında da bilgi verildi.