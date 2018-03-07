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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan açıklama

Son günlerde yaşanan 2 iş kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı:


"Bakanlığımız,  son günlerde ard arda yaşanan üzücü  iki iş kazasıyla ilgili  izlenen yasal prosedür ve uygulanan yaptırımlar hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirme ihtiyacı duymuştur. 
28 Şubat 2018 tarihinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde mermer  işinde çalışırken iş kazası geçiren ve parmağı  yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat ve kendisine iş veren Deniz Arslandoğan’ın çalışma izinsiz olarak çalıştıkları Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca,  işveren olan İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para  cezası uygulanmıştır. Kayıtdışı çalışırken yakalanan her iki kişi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli yasal prosedür izlenerek; İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’ne gereğinin yapılması için bildirim  yapılmıştır.
5 Mart 2018 tarihinde ise Alayköy- Türkeli anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ML 944 Z plakalı aracı süren Yıldıray Ünsal,  ve araçta yolcu olarak bulunan  Katip Gürbüz ile Bedri Sönmez’in iş dönüşü kaza geçirdiği Çalışma Dairesi tarafından tespit edilmiştir. 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre iş kazası : " Bir  işyerinde veya iş gereği olarak işyeri dışında veya işyerine gidiş gelişlerde meydana gelen ve bağımsız olarak veya bir işverene bağlı olarak çalışan şahısları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan beklenmedik, planlanmamış ve istenmeyen bir olay" olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen trafik kazası, iş dönüşü olduğu için   Daire tarafından iş kazası tahkikatına  başlanmıştır.   Kaza yapan araçta bulunan yolcuların birinin seramikçi, ikisinin boyacı olduğu;  Alayköy’de faaliyet gösteren  Sexy  Lady isimli gece kulübünde iş yaptıkları;  birinin çalışma izinli olduğu ancak çalışma izninin başka bir işveren adına olduğu diğer iki çalışanın  ise kayıt dışı olduğu ve  Çalışma Dairesi tarafından tespit edilmiştir. 
Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam etmektedir.Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır."

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