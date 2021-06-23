Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Afet Özcafer getiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman'ın istifasını Başbakan Ersan Saner'e sunması sonrasında gözler Demokrat Parti'ye çevrildi.

DP'de Çağman'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak parti Genel Sekreteri de olan Afet Özcafer'in atanacağı öğrenildi.

Afet Özcafer Kimdir?

Afet Özcafer (d. 1959, Larnaka), Kıbrıs Türkü siyasetçi ve bankacı.

1977 yılında Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesi'nden mezun olan Özcafer, Birleşik Krallık'ta İngilizce ve sekreterlik öğrenimi gördükten sonra adaya döndü. 1982-83 yıllarında Uluslararası Faisal İslam Bankacılık Enstitüsü'nde sekreterlik yaptı, bunun ardından bankacı olarak çalışmaya devam etti. Dört yıl kambriyo görevinde bulunan Özcafer, 1987'de şefliğe terfi etmiştir. 1993'ten Nisan 2009'a kadar Faisal İslam Bankası Gazimağusa Şube Müdireliği yaptı.

2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa milletvekili seçildi.

22 Şubat 2011 tarihinde Meclis Divan Katibi seçildi.

Özcafer evli olup iki çocuk annesidir.

Yeni Boğaziçi'nde ikamet etmektedir.