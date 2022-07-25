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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde ‘‘ Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor.

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28 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 09.30’da Acapulco Hotel’de gerçekleşecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde ‘‘ Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor.

sempozyum, "Ebeyvne Yabancılaş(tır)ma Sendromu","Boşanma/Velayet Konularında Psikolojik Değerlendirmeler", "Çocuk Dostu Adalet ve Aile Davaları", "Boşanma Sürecinde  Çocuk Hakları"  ve "Okulda Boşanma Sürecindeki  Ebeveyn ve Çocukla Yapılan Çalışmalar" konu başlıkları ile 5 oturum şeklinde   yapılacak. 

 

Sempozyumun açılışını  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yapacak.

 

Sempozyum ücretsiz ve halka açık olacak.

 

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