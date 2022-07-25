Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde ‘‘ Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor.

sempozyum, "Ebeyvne Yabancılaş(tır)ma Sendromu","Boşanma/Velayet Konularında Psikolojik Değerlendirmeler", "Çocuk Dostu Adalet ve Aile Davaları", "Boşanma Sürecinde Çocuk Hakları" ve "Okulda Boşanma Sürecindeki Ebeveyn ve Çocukla Yapılan Çalışmalar" konu başlıkları ile 5 oturum şeklinde yapılacak.
Sempozyumun açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yapacak.
Sempozyum ücretsiz ve halka açık olacak.
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