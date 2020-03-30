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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1500 TL destek için açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1500 TL destek için açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1500 TL destek için açıklama

1500 TL  ÜCRET DESTEĞİ  İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK.

25  Mart 2020 tarihinde Covid -19 tehdidiyle mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ekonomik önlem ve destekler çerçevesinde,  2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi tarafından  işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara her ay için 1,500 TL ücret desteği  verilmesi ile ilgili olarak , çalışmalar Bakanlığımız tarafından ivedilikle sürdürülmektedir.

 

Bu bağlamda, hangi sektörlerin kapsam dahilinde olacağı, çalışanlara ücret desteğinin  nasıl uygulanacağı  ve yöntemi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere;  Başbakanlık , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir komite kurulmuştur. Komite çalışmalarına başlamış  olup; süratle yapılacak olan çalışmaların sonucunu kamuoyu ile paylaşacaktır.

1500 TL desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvurduğu, ve  ilgili Dairelerde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Bakanlığımız, 1500 TL  ücret  desteğinin uygulanma şeklini  ilerleyen günlerde , kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşacaktır.

Vatandaşlarımızın  1500 TL ücret desteği için,  açıklanacak tarihe kadar Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Daireleri’ne başvurmamaları önemle rica olunur.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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