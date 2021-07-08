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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Basın Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Yaşanan Ölümlü İş Kazası Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Basın Açıklaması

Bugün Güzelyurt’ta  bir makinist atölyesinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen ölümlü iş kazasında ne yazık ki 15 yaşındaki Mahmut Gül isimli çocuğumuz hayatını kaybetmiştir.

Olay meydana geldiği andan itibaren, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler hemen olay yerine giderek , iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatmıştır.

 Çalışma Dairesi tarafından yapılan ilk tahkikatta , makinist atölyesinin   Ferdi Takali adına kayıtlı olduğu, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün  babasının çalışma izinli, annesinin oturma izinli olduğu ve kayıt dışı  çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

 Konuyla ilgili soruşturma, Çalışma Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Amirliği   ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde sürdürülmektedir. Bakanlığımız gerekenin yapılması için, konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Tüm ülke olarak hepimizi  yasa boğan bu üzücü iş   kazasında ,    hayatını kaybeden çocuğumuza  Allah’tan  rahmet, yaslı ailesine  başsağlığı dileriz.

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