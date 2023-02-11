Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Uygulamanın sadece Türkiye’deki koruyucu aile çalışması ile ilgili olduğu ve KKTC için geçerli olmadığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye’den çocukların geldiği ve evlat edindirilebileceği yönünde haberlere itimat edilmemesi istendi.

Türkiye’den gelen çocuklar için yardım toplandığı yönünde bilgi kirliliğinin oluştuğu ve bu gibi girişimlere itibar edilmemesi istenen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itimat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

''Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle deprem bölgelerinde kimsesiz kalan çocukların ülkemize getirildiğine ve bu çocuklara güvenilir aileler arandığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı konusunda Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne çeşitli ihbarlar gelmektedir.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bilgi kirliliği yaratmamak açısından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Deprem bölgesinden henüz ülkemize getirilmiş kimsesiz bir çocuk bulunmamakla birlikte, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi olası her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmaktadır.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmeleri koşuluyla “Koruyucu Aile” olmak için başvuru yapabilmekte ve bu başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Depremzede çocuklarımız için Koruyucu Aile uygulaması KKTC için geçerli değildir. Türkiye’den depremzede çocukların ülkemize geldiği ve evlat edinilebileceği yönündeki haberler, bu bağlamda gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla ilgili haberlere ve yardım toplayanlara itimat edilmemesi, bu haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirilen 0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı’na iletilmesi önemle rica olunur.

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için, Bakanlığımız bünyesinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ,EMDR Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Psikoterapistler Derneği , KKTC Milli Eğitim Bakanlığı PDRAŞ Birimi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrları ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulmuş ve destek çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Ülkemizde yüksek öğrenim gören depremzede üniversite öğrencilerimize de sosyal ve ekonomik yönden destek olunması ile ilgili olarak Bakanlığımız üniversitelerimiz ile işbirliği çalışması başlatmıştır.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden destek almak isteyen yurttaşlarımız, 0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri ile irtibata geçerek, Sosyal Hizmetler Dairesi Facebook Sayfamıza mesaj atarak bilgi alabilirler.

Sosyal Hizmetler İrtibat numaraları:

Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı: 0542 863 4444

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa: 228 76 90- 228 79 94

Sosyal Hizmetler Dairesi GaziMağusa:366 53 36- 366 03 75

Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni İskele:371 28 53- 371 34 50

Sosyal Hizmetler Dairesi Girne: 815 21 13 - 815 67 44

Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt:714 21 36 -714 27 88

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke:728 74 43-728 74 48

Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni Erenköy: 374 49 97

Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan: 377 73 13- 377 76 75