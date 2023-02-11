  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.604
  • Dolar 18.8276
  • Euro 20.1101
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirme

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik koruyucu aile uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Uygulamanın sadece Türkiye’deki koruyucu aile çalışması ile ilgili olduğu ve KKTC için geçerli olmadığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye’den çocukların geldiği ve evlat edindirilebileceği yönünde haberlere itimat edilmemesi istendi.

Türkiye’den gelen çocuklar için yardım toplandığı yönünde bilgi kirliliğinin oluştuğu ve bu gibi girişimlere itibar edilmemesi istenen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itimat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

''Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle  deprem bölgelerinde kimsesiz kalan çocukların  ülkemize  getirildiğine ve bu çocuklara güvenilir aileler arandığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı konusunda Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne çeşitli ihbarlar gelmektedir.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bilgi kirliliği yaratmamak açısından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Deprem bölgesinden henüz ülkemize getirilmiş kimsesiz bir çocuk bulunmamakla birlikte, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi olası her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmaktadır.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmeleri koşuluyla  “Koruyucu Aile” olmak için  başvuru yapabilmekte ve bu başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Depremzede çocuklarımız için Koruyucu Aile uygulaması KKTC için geçerli değildir. Türkiye’den depremzede çocukların ülkemize geldiği ve evlat edinilebileceği yönündeki haberler, bu bağlamda   gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla ilgili haberlere ve yardım toplayanlara itimat edilmemesi, bu haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirilen  0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum  Hattı’na iletilmesi önemle rica olunur.

Psikolojik desteğe  ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için,  Bakanlığımız  bünyesinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ,EMDR Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Psikoterapistler Derneği , KKTC Milli Eğitim Bakanlığı PDRAŞ Birimi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrları ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  de içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulmuş ve destek çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Ülkemizde yüksek öğrenim gören depremzede üniversite öğrencilerimize de sosyal ve ekonomik yönden destek olunması ile ilgili olarak Bakanlığımız üniversitelerimiz ile işbirliği çalışması başlatmıştır.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden destek almak isteyen yurttaşlarımız,  0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı ve Sosyal Hizmetler Dairesi  Bölge Amirlikleri ile irtibata geçerek, Sosyal Hizmetler Dairesi Facebook Sayfamıza mesaj atarak bilgi alabilirler.

Sosyal Hizmetler İrtibat numaraları:

Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı: 0542 863 4444

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa: 228 76 90- 228 79 94

Sosyal Hizmetler Dairesi GaziMağusa:366 53 36- 366 03 75

Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni İskele:371 28 53- 371 34 50

Sosyal Hizmetler Dairesi Girne: 815 21 13 - 815 67 44

Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt:714 21 36 -714 27 88

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke:728 74 43-728 74 48

Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni Erenköy: 374 49 97

Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan: 377 73 13- 377 76 75

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Barış Gücü, depremzedeler için yardım toplayacak11 Şubat 2023 Cumartesi 20:29
  • Son Dakika: Müteahhit Hasan Alpargün KKTC'de gözaltına alındı11 Şubat 2023 Cumartesi 20:04
  • Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı11 Şubat 2023 Cumartesi 18:32
  • Kıbrıs’tan gönderilen kıyafetin cebinden çıkan not duygulandırdı11 Şubat 2023 Cumartesi 18:24
  • Başbakan Üstel: KKTC'ye kaçamaya çalışanlara tedbir!11 Şubat 2023 Cumartesi 14:59
  • İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri11 Şubat 2023 Cumartesi 11:14
  • Şampiyon GMTMK "Melekler Takımımızın" tümü enkaz altından çıkarıldı11 Şubat 2023 Cumartesi 11:05
  • Cenazeleri öğlen Yeniboğaziçi'ne defnedilecek11 Şubat 2023 Cumartesi 10:53
  • Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı.11 Şubat 2023 Cumartesi 10:33
  • İsias Otel enkazında 6 kişinin daha cansız bedeni bulundu...11 Şubat 2023 Cumartesi 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti