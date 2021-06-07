Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Oteller ile Turizm ve Seyehat Acenteleri’ne 6 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektöründe faaliyet gösteren Oteller ile Turizm ve Seyehat Acenteleri’ne 6 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacağı bildirildi.

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Oteller ile Turizm ve Seyahat Acenteleri’nde çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı çalışanları için yatırılması zorunlu olan sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar 6 ay süreyle destek verilecek.

Prim desteği uygulaması, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, onay almasının ardından yürürlüğe girecek.

Destek ödemeleri ile ilgi detaylı bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Yapılan yasal değişiklikle, Yerel İşgücü istihdamının teşvik edilmesi ve ilgili işyerlerinin ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.