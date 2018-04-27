Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtdışılığa yönelik denetimleri devam ediyor

10 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ülke

genelinde 225 işyeri ve 384 çalışan denetlendi. 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz

olduğu tespit edilerek 63,855.00 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kayıtdışı yaşamla mücadele kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı

Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile ; Bayındırlık ve Ulaştırma

Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke

genelinde 10 Nisan’dan itibaren ortak başlatılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

İlgili kurumların katılımıyla, altı ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde;

Polis Muhaceret ve Polis Trafik Ekipleri tarafından tarafından durdurulan otobüs/minibüs

vb yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolü

yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma

Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından kontrol

ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat

Sandığı Dairesi tarafından kayıtdışılıkla mücadele amacıyla,10-21 Nisan tarihleri tarihleri

arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde; Lefkoşa’da 69, Girne’de 49, Mağusa’da 34 ve

Güzelyurt’ta 73 olmak üzere toplam 225 işyeri/işveren denetlendi.Lefkoşa’da 123,

Mağusa’da 96, , Girne’de 82 ve Güzelyurt’ta 83 olmak üzere toplam 384 çalışan ( 126

TC+199 KKTC+60 Diğer Uyruklu) teftiş edilirken; 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz

olduğu tespit edilerek 63,855.00 TL tutarında idari para cezası kesildi.