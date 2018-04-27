Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtdışılığa yönelik denetimleri devam ediyor

10 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ülke
genelinde 225 işyeri ve 384 çalışan denetlendi. 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz
olduğu tespit edilerek 63,855.00 TL tutarında idari para cezası kesildi.
Kayıtdışı yaşamla mücadele kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı
Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile ; Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke
genelinde 10 Nisan’dan itibaren ortak başlatılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.
İlgili kurumların katılımıyla, altı ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde;
Polis Muhaceret ve Polis Trafik Ekipleri tarafından tarafından durdurulan otobüs/minibüs
vb yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolü
yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma
Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından kontrol
ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat
Sandığı Dairesi tarafından kayıtdışılıkla mücadele amacıyla,10-21 Nisan tarihleri tarihleri
arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde; Lefkoşa’da 69, Girne’de 49, Mağusa’da 34 ve
Güzelyurt’ta 73 olmak üzere toplam 225 işyeri/işveren denetlendi.Lefkoşa’da 123,
Mağusa’da 96, , Girne’de 82 ve Güzelyurt’ta 83 olmak üzere toplam 384 çalışan ( 126
TC+199 KKTC+60 Diğer Uyruklu) teftiş edilirken; 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz
olduğu tespit edilerek 63,855.00 TL tutarında idari para cezası kesildi.
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