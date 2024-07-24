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Çalışma yeni ön izin başvuruları af süresi sonuna kadar durdurulacak

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Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesinin ardından muhaceret affı 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
Çalışma yeni ön izin başvuruları af süresi sonuna kadar durdurulacak

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesinin ardından muhaceret affı 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Herhangi bir nedenle kayıt dışı durumuna düşmüş olan ülke içinde veya ülke dışındaki yabancı ülke vatandaşlarının (üçüncü uyruklular) kayıt altına alınması hedefiyle, 2 Ağustos 2024  tarihinden itibaren  af süresi boyunca  yurtdışından  getirilmek istenen 3. Uyruklu kişilere yeni ön izin işlemi  yapılmayacaktır. Çalışma Dairesi online portalı üzerinden tüm işlemler yapılmaya devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “İş hayatında çalışma izinleri ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyuna önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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