ÇALIŞMALARI DONDURUN!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıslı Türklerin doğal gazın yönetiminde Kıbrıslı Rumlarla ortaklaşa söz hakkı olacağı bir formül bulunması gerektiğini vurguladı

Nami, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, belirlenmiş bir bitiş takvimiyle yeniden başlaması için Kıbrıs Rum tarafıyla hidrokarbon konusunda diyalog başlamalıdır. Ortamı zehirleyen gerilimden kaçınmak için sondaj faaliyetlerinin dondurulması ya da diyaloğa girilmesi gerekir” şeklinde konuştu. Nami, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz faaliyetleri sebebiyle doğan krizin “Kıbrıs Rum tarafının enerji planlarında tek taraflı hareket etmekte ısrar etmesi sebebiyle yaşandığını” belirterek, “pek çok kez ortaklaşa hareket etme önerisinde bulunduklarını, ancak Kıbrıs Rum tarafının kendi başına ilerlemeyi tercih ettiğini” ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının böylelikle Türkiye’yi belirli eylemler üstlenmek zorunda bıraktığını, tüm bunlara karşın işbirliği önerilerinin ise hala masada bulunduğunu vurgulayan Nami, Kıbrıs Rum tarafının bunu iyi değerlendirmesini umut ettiğini söyledi.

Nami, “Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tüm kararları tek başına alma ve eğer varsa, gelirlerinden faydalanma, Kıbrıslı Türklerin ise, gelirlerin bir kısmının bir fona aktarılacağı için endişe etmemeleri şeklindeki önerisinin kabul edilemeyeceğini” vurguladı.