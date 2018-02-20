Çalışmaları durdurulan büyük inşaat firmaları kurallara uymuyor

Çalışma Bakanlığı ülke genelinde hızla denetimlerini sürdürürken, büyük inşaat firmaları kurallara uymuyor.

Çalışma Bakanlığı ülke genelinde hızla denetimlerini sürdürürken, büyük inşaat firmaları kurallara uymuyor. Çalışma Bakanlığı, iş güvenliğine uymadığı gerekçesiyle 60’ın üzerindeki inşaatı kapattı. Çalışmaları durdurulan inşaatlara uyarı yazısı verildi. Ancak bakanlığın tüm uyarılarına rağmen büyük inşaat firmalarının yasaları hiçe sayarak çalışmalarına devam ettiği tespit edildi.

Girne bölgesinde hem de Çalışma Dairesi’nin karşısında faaliyet gösteren bir otel grubuna ait inşaat da, çalışma dairesinden işe başlayabilirsiniz yazısı almadan faaliyetlerine devam etti. İzinsiz çalışan inşaattaki işçilerin çalışma koşulları da kameralara yansıdı. Çalışabilir onayı olmadan inşaat devam eden firmanın bu yetkiyi kimden aldığı merak ediliyor.

(star kıbrıs)