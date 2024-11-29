Çalıştığı bankada 39 milyon TL'yi zimmetine geçiren Bahar Korakan cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da çalıştığı bankada 39 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Bahar Korakan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de polis memuru Kübra Ari, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın ilk etapta bankanın hesabından bir milyon 220 bin TL 185 bin 800 GBP, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL nakit paraları çalarak, müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesiyle 6 Kasım’da tutuklandığını söyledi.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar, 2 adet cep telefonu, 25 adet 200 TL’lik banknotlardan oluşan 5 bin TL nakit para, 8 adet casinolara ait oyun kartları, 2 adet müşteriye ait konu bankanın dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa ait dekontlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada ise, çanta içerisinde 47 bin 723 TL ve 105 Euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri ismi ve meblağların yazılı olduğu defter, bir adet ajanda, bankaya ait vezne evrakı, üzerinde “Bahar hanım” yazılı zarf içerisinde müşteri adı yazılı ve 45 bin dolar ve 30 bin Sterlin müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı, bin 223 adet toplam 9 bin 387 TL’lik pullar, 13 adet pullanmış ancak üzerinde hiçbir yazı olmayan dekontlar, 7 adet üzerinde pul ve hiçbir yazı olmayan boş dekontlar, 21 adet de üzerinde müşteri ismi yazan müşteri dekontları ve çek fotokopisi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve 06 Kasım 2024 tarihine yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru Kübra Ari, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığını açıkladı. Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defa da bir müşteriden yaklaşık 205 bin TL, değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi. Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının dolandırmak kastıyla müşterilerin banka nezdinde bulunan hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine bankanın sadece yazışmalarda kullandığı ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.

Polis müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da konu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlının bankada kullandığı ve bankaya ait olan bilgisayar kasasının incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz müşterilerin kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının eşiyle birlikte bir döviz bürosundan 22 seferde 25 bin 144 Euro, 22 bin 496 Sterlin, 10 bin ABD doları alındığını, 21 bin 890 Sterlin ile 24 bin 390 Euro satış işlemi yaptığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşinin, konu paraları banka adına yaptığını düşündüğünü ayrıca eşinin tutuklanmadan önce 130 bin Sterlin kasa açığı olduğunu söylediğini duyduğunu polise beyan ettiğini söyledi.

Zanlının 2020 ile 2022 yılı arasında iki BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında da üç motosiklet satın aldığını kaydeden polis, 67 kişiden ifade aldıklarını, 25 kişiden daha ifade alacaklarını söyledi.

Polis, zanlının son olarak 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının iki BMW aracı bir milyon 206 bin TL’ye aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının 11 adet çek sahteleyerek, 605 bin Sterlin, 371 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının kredi alan müşterilerden “masraf” adı altında fazladan kesinti yaparak, 25 bin 636 Sterlin ve 900 TL parayı çaldığını açıkladı. Polis, zanlının çeklerle ilgili işlemler bittikten sonra tarih, meblağ ve isim kısmalarını karalayarak, tahrip ettiğini söyledi. Polis, zanlıdan çeklerle ilgili izahat istendiğinde kırdırıp, nakit aldığını, banka kasasındaki açığı kapatmak için yaptığını ancak daha çok battığını söylediğini açıkladı.

Zanlıya ait cep telefonlarında yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını söyleyen polis, zanlının 2020 yılından bugüne casinolarda 18 milyon 167 bin TL kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin de casinolarda 18 milyon 167 bin TL kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, emeklilik ikramiyeleri, birikimleri çalınan 31 banka müşterisinin ve bankanın zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu anlattı. Polis, bugüne kadar yapılan soruşturmada zanlının toplam çaldığı miktarın 7 milyon TL, 586 bin 280 Sterlin, 79 bin 519 Euro ve 84 bin 117 dolar olduğunu açıkladı.

Polis memuru, güncel kurlarla zanlının çaldığı para miktarının Türk Lirası karşılığının 38 milyon 610 bin TL olduğunu açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlediği çek sahteleme ve bankayla ilgili suçların ömür boyu hapis öngördüğünü, çalınan miktarın 205 bin liralık takılarla birlikte 39 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Polis, ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’a birçok giriş-çıkışının tespit edildiğini ve kaçma ihtimali bulunduğunu söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.