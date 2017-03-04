Çalıştığı iş yerinde vuruldu; annesini arayıp "Ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi

Konya'da bir çorbacıya kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı

Konya'da kimliği belirsiz kişiler, çalışanlarıyla tartıştıkları çorbacıya ateş açtı, 2 kişi yaralandı. Kurşunun boynunu sıyırdığı Muhammet Uyar, yerde yatarken, annesine telefon açıp, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Çorbacıya gelen bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan işyeri çalışanları ile tartıştı. Tartışma sonrası dışarı çıkıp araçlarına binen grup, işyerine ateş açıp kaçtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Derviş Çoban kolundan, çalışanlardan Muhammet Uyar ise boynundan yaralandı.

Kurşunun boynunu sıyırdığı Uyar, yerde yatarken annesini arayarak, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.