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Çalıştığı iş yerinden 137 bin TL çalan Muhammed Yıldırım teminata bağlandı

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Lefkoşa’da meydana gelen olayda çalıştığı iş yerinden 137 bin 808 TL nakit parayı çalan Muhammed Yıldırım, 80 bin TL'lik teminata bağlandı.
Çalıştığı iş yerinden 137 bin TL çalan Muhammed Yıldırım teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Muhammed Yıldırım dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasında bölge müdürü olarak çalışan zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde mağazanın Gazimağusa, Yenikent ve Girne şubelerinden işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137 bin 808 TL nakit parayı, işyeri sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Talu, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve zanlının ifadesinde paralarla kumar oynayıp, hepsini kaybettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.  

Polis, zanlı hakkındaki şikayetin geri çekildiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 80 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 800 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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