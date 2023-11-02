  • BIST 7658.23
  • Altın 1805.775
  • Dolar 28.3461
  • Euro 30.2032
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Çalıştığı iş yerinden 5 paket parke çaldı!

» »
Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan M.İ mahkemeye çıkarıldı.
Çalıştığı iş yerinden 5 paket parke çaldı!

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Toykan Gülerler olguları aktardı. 

Polis, 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 12 bin TL değerinde 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığına dair yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, şikayetin 1 Kasım 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde paletleri işyerinin izni ile aldığını söylediğini aktardı. 

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi02 Kasım 2023 Perşembe 14:24
  • El-Sen'den sert açıklama... "Kan emici"02 Kasım 2023 Perşembe 14:03
  • Esentepe-Tatlısu Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Soruşturma Sürüyor02 Kasım 2023 Perşembe 13:58
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 2 Kişi Tutuklandı02 Kasım 2023 Perşembe 13:56
  • Ersoy: AKSA ile Son İmzalanan Sözleşmeyle Zamlar Kaçınılmaz Oldu02 Kasım 2023 Perşembe 13:55
  • "Gaziler Köyünde Kamyonette Gümrüksüz Mal Bulundu, Şüpheli Tutuklandı02 Kasım 2023 Perşembe 13:55
  • İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı, Şüpheli Tutuklandı02 Kasım 2023 Perşembe 13:50
  • Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"02 Kasım 2023 Perşembe 13:43
  • 283 Yabancı uyruklu kişinin daha mal almasına izin verildi...02 Kasım 2023 Perşembe 13:39
  • Genç öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...02 Kasım 2023 Perşembe 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti