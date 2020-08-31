Çalıştığı iş yerinden 6 bin 370 TL para çaldı

METYAT isimli şirkette meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlı Mustafa Şenpınar’ınMüstahdem Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21-22.08.2020tarihleri arasında zanlınınmüstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayıtasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi