  • BIST 1.085
  • Altın 465,536
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7471
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Çalıştığı iş yerinden 6 bin 370 TL para çaldı

» »
Çalıştığı iş yerinden 6 bin 370 TL para çaldı
Çalıştığı iş yerinden 6 bin 370 TL para çaldı

METYAT isimli şirkette meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlı Mustafa Şenpınar’ınMüstahdem Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  21-22.08.2020tarihleri arasında zanlınınmüstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayıtasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek,  zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EL-SEN: “KIB-TEK olmazsa üretim olmaz… kuruma sahip çıkalım”31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:21
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Karaoğlanoğlu İnisiyatifi üyelerini kabul etti31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:19
  • Muhalefet Partisi Başkanı gibi ... HP: “Kısa süreliğine karantina uygulamasına geçmek nefes aldıracaktır”31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:26
  • CTP:“Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:19
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı Gazimağusa'da Törenlerle Kutlandı31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:28
  • İşte Kıb-TEK'in "kıyak" olarak elektrik kesmediği işletmeler!31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26
  • Cemal Özyiğit: “Okullar Açılıyor Ama Kimse Ne Yapacağını Bilmiyor”31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:49
  • Denktaş: “Gezici anketi beni birinci bile gösterse itibar etmem”31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55
  • Gazimağusa Belediyesinin Katkılarıyla Düzenlenen (FODOS) “Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi” Açıldı31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:49
  • Dikkat! hava sıcaklığı daha da yükselecek! Hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşacak31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti