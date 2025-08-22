Çalıştığı İşyerinden 32 Bin TL çaldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan bir personelin, müşterilerden tahsil ettiği paraları iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 03 – 08 Ağustos 2025 tarihleri arasında iş yerinde görevli olan B.Ö. (E-32), satışını yaptığı ürünler karşılığında müşterilerden toplam 32.005 TL tahsil etti. Ancak bu meblağı iş yerine teslim etmeyen B.Ö.’nün, söz konusu parayı kendi tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

İş yeri yetkililerinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında B.Ö. tutuklanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.