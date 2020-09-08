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Çalıştığı işyerinin tahsilat bloklarını çaldı, sahibinden gizli makbuz kesti

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Çalıştığı işyerinin tahsilat bloklarını çaldı, sahibinden gizli makbuz kesti
Çalıştığı işyerinin tahsilat bloklarını çaldı, sahibinden gizli makbuz kesti

Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık ve sahte evrak düzenleme suçları le ilgili olarak tutuklanan zanlı Müslüm Yamaç teminata maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel huzurda bulunan zanlı Müslüm Yamaç Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında işletmeciliğini Demet AYAZ’ın yapmakta olduğu Orange Garden Estate isimli emlak şirketinde dolap içerisinde muhafaza edilen konu şirkete ait 5 adet tahsilat bloklarını çalan zanlı Müslüm Yamaç ve aranan iki şahıs ile birlikte konu makbuzları Demet AYAZ'ın izni ve müsadesi olmadan makbuzları kullandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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