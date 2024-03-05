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Çalıştığı kiralık araç şirketinden izinsiz araç aldı, kaza yaptı!

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Çalıştığı kiralık araç şirketinde otoparktaki ZND 802 plakalı aracı izinsiz alıp, sürerek maddi hasarla sonuçlanan kazaya neden olan 20 yaşındaki S.K.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Çalıştığı kiralık araç şirketinden izinsiz araç aldı, kaza yaptı!

Trafik Şubesinde görevli polis memuru Begüm Çil olguları aktardı.

Polis, 4 Mart 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Yonca kavşağı - Ercan anayolu boyunca ZND 802 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın Ercan istikametine doğru kullanan Balıkesir'de sakin S.K.K'nın seyretmekte olduğu yolun 3-5 kilometrelerine geldiğinde dikkatsizliği direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ali Nane yönetimindeki HK 216 plakalı minibüsün sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kazanın etkisi ile savrularak yoluna devam eden ZND 802 plakalı aracın yol ortasında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra tekrar savrularak yol içinde durduğunu ifade etti. Polis çarpma etkisi ile sola doğru savrulan HK 216 plakalı minibüsün de yolun solunda bulunan akasya ağacına sol dikiz aynası ile çarptıktan sonra sol yan kısmı ile yolun sol kenarında bulunan bariyerlere sürter bir şekilde çarparak durduğunu ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmayıp beton ve çelik bariyerlere herhangi bir hasar olmazken, ZND 802 plakalı araca 150 bin  TL, HK 216 plakalı araca 50 bin TL hasar oluştuğunu söyledi. Polis, zanlının çalıştığı kiralık araç şirketinde otoparktaki ZND 802 plakalı aracı izinsiz aldığı için sigortanın kazayı kapsamadığını ifade etti. Polis, zanlının geçmişte küçük hasarla sonuçlanan kazaya da neden olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

 

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