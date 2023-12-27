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Çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı: 27 bin doları cebe indirdi

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Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini dolandırdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı: 27 bin doları cebe indirdi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ekim 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışan V.Y.(E-34)’nin, işyeri sahibine ait olan 71 adet pırlantayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir kuyumcu dükkanına 37.000 ABD doları karşılığında sattıktan sonra, 10.000 ABD dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27.000 ABD dolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı etmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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