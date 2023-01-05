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Çalıştığı şirkete ait hesap bilgileri ve telefonu zimmetine geçiren zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Çalıştığı şirketin hesap bilgilerini ve cep telefonunu zimmetine geçiren zanlı M.S.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Çalıştığı şirkete ait hesap bilgileri ve telefonu zimmetine geçiren zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mahmut Borucu, zanlı M.S.D'nin Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket ve Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı M.S.D'nin ithalat uzmanı olarak çalıştığı Metkin LTD’e ait bilgileri, yetkisi olmadığı halde kendi e-mailine göndererek, Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket suçunu işlediğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının şirkete ait cep telefonunu işten ayrılmadan önce şirkete teslim etmeyerek, sirkat ettiğini belirtti. Polis, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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