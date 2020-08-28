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Çalıştığı Şirket'te Hırsızlık Yapan Zanllı Mahkemeye Çıkarıldı

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METYAT isimi işyerinde çalışmakta olduğu dönemde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınardün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Çalıştığı Şirket'te Hırsızlık Yapan Zanllı Mahkemeye Çıkarıldı

METYAT isimi işyerinde çalışmakta olduğu dönemde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınardün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, zanlı Mustafa Şenpınar’ınMüstahdem Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  21-22.08.2020tarihleri arasında zanlınınmüstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayıtasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve sözlü olarak vermiş olduğu beyanlarında suçunu kabul etmediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu söyleyerek,  zanlının soruşturma maksatlı 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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