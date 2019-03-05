Çalıştıkça Sahibine Para Kazandıran Sudan Ucuz Akıllı Telefon: M1

Kripto para piyasasında kendi para birimiyle yer alan; blok zinciri sektörünün en dikkat çekici girişimlerinden Electroneum, kendi adına M1 adını verdiği bir akıllı telefon üretiyor.

Android işletim sistemine sahip cihaz, bulut madenciliği yapabiliyor. Yani çalıştıkça sahibine para kazandırıyor.

Kripto para madenciliği için güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuluyor. Merkezi olmayan blok zincirinde veri işlemeye yardımcı olan her cihaz, işlediği veriyle doğru orantılı olarak kendi payını alıyor. Alınan bu pay, eğer borsalarda işlem görebilen bir kripto paraya aitse, madencilik yapanlar para kazanabiliyorlar. Bitcoin, Ethereum ve daha pek çok kripto para bu şekilde işliyor.

Kripto para madenciliği yapmanın bir yolu daha var: Bulut madenciliği. Merkezi bir işlemci kullanmak yerine, binlerce cihazın bulunduğu ortak bir ağ ile yüksek bilgi işlem gücüne ulaşmak mümkün. Electroneum gibi blok zinciri girişimleri ise bulut madenciliğine yasal düzeyde önem veriyor.

Coindesk’in aktardığı bilgilere göre Electroneum platformu, 80 dolar fiyata sahip bir akıllı telefon üretti. Bu telefonun en dikkat çekiçi özelliği ise platfomun kendi kripto parası olan ETN’nin madenciliği yapabilmesi. M1 adı verilen cihaz, açıklamalara göre sahibine ayda 3 dolar değerinde Electroneum (ETN) kazandırabiliyor.

Not: Bir ETN, şu anda 0,006 dolar. Electroneum’un toplam piyasa değeri ise 56 milyon doları buluyor. Eğer ETN’nin değeri yükselirse, akıllı telefon sahiplerinin kazandıkları ETN’lerin dolar bazında karşılığı da artmış oluyor. Elbette değer azalırsa, telefon daha az para kazandırıyor.

Şu an elimizdeki telefonların herhangi şekilde para kazandırmadıklarını düşünürsek, Electroneum M1 kulağa oldukça cazip geliyor.

M1, 4G bağlantı standardına sahipken, 8 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Çift SIM kart desteği bulunan cihazda, sekiz çekirdekli 1,3 GHz hızında bir işlemci bulunuyor. Açıkçası bulut madenciliği yapacak bir cihaz için günümüz amiral gemilerinde bulunan SD855 gibi işemci daha cazip bir seçenek olabilirdi. Daha güçlü işlemci, daha hızlı madencilik, az da olsa daha fazla kazanç demekti. Nitekim bu kez cihazın fiyatı 80 dolar olamazdı.

Firmanın düşük sistem özelliklerini tercih etmesinin de oldukça geçerli bir nedeni var. Zira yüksek özellikli bir cihazı satmak, yaygınlaştırmak zor. Örnek vermek gerekirse 2,0 GHz’lik 10 işlemcinin buluttaki toplam gücü; 1,3 GHz’lik 100 adet işlemciden daha az. Yani tekil olarak güçsüz olan çok sayıda cihazı, uygun fiyatla daha çok kişiye satabilirsiniz. Bu da dolaylı olarak, bulut sistemindeki toplam işlemci gücünüzü arttıracaktır.

Arkasında 5 MP, önüne ise 2 MP’lik epey kötü kameraya sahip olan M1, fiyatının hakkını veriyor(!). Firma, cihazın ilk olarak Güney Afrika’da satışa çıkacağını söylüyor. Cihazın küresel piyasada yer alması ve ekonomik olarak gelişmiş piyasalarda satılması ise biraz güç görünüyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusu ise netleşmiş değil.