Çalıştıkları şirketten 12 milyon TL çaldılar: Tutuksuz yargılanacaklar

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir , Hasan Süner, Naim Bilgin ,Reis Atlas, Ümit Konugus, Orhan Başarır ve Gökhan Konuguş mahk

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir , Hasan Süner, Naim Bilgin ,Reis Atlas, Ümit Konugus, Orhan Başarır ve Gökhan Konuguş teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Şaban, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de zanlı Perin İzmir’in pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Perin İzmir’in ifadesinde bu suçu işlerken kendisine Ümit Konugus, Orhan Başarır, Naim Bilgin, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın isimli işletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, Perin İzmir’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, şimdiye kadar incelenen makbuz ve evraklarda Perin İzmir, Ümit Konuguş, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın kendi kredi kartlarıyla çekim yapıp daha sonra işlemleri iptal ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis, Orhan Başarır’ın iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini ancak 15 günde bir silindiği için geriye dönük inceleme yapılamayacağını belirtti. Polis, Perin İzmir’in cep telefonunda yapılan incelemede Orhan Başarır’a ait ses kaydı tespit edildiğini, kayıtta, “Salı günü bana 5 kutu cips ayarla. Salı günü zengin olacan” dediğini aktardı.

Polis, ses kaydının mukayesesinin yapılması için Başarır’dan ses örneği alındığını söyledi.

Polis, 25 Temmuz’da Arnet yetkililerinden alınan bilgide Gökhan Konuguş ile M.A.’nın da çekim yaptıklarının öğrenildiğini açıkladı. Polis, Konuguş’un aynı gün tutuklanırken, M.A.’nın 19 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, ayrıca çekim yapılan ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen 2 kredi kartının da incelendiğini söyledi.

Polis, emare alınan birçok evrakın, zanlıların cep telefonlarının ve zanlıların işyerlerinden alınan kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların mal varlığının tespiti için de Tapu Dairesine yazı yazıldığını belirtti. Polis, ayrıca Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100’er bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.