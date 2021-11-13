Call of Duty Müslümanlardan özür diledi

Oyun geliştiricisi Activision-Blizzard, son oyunu Call of Duty: Vanguard'da kana bulanmış Kur'an sayfalarına yer verdi. Şirket, Müslüman oyunculardan özür diledi.
Oyun serisi Call of Duty'nin yeni çıkan versiyonu Call of Duty: Vanguard'ın "Zombi" modundaki "Stalingrad haritasında" bir zemine dağılmış, bazıları kana bulanmış Kur'an'dan sayfalar bulunuyordu. Bu detay, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Yeni versiyon Vanguard hakkında daha önce bazı ülkelerde boykot çağrısı yapıldı.
Şirket, "yanlışlıkla dahil edildi" dedi
Activision-Blizzard dün Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayınlaarak, içeriği "duyarsız" olarak nitelendirdi.
Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada "Oyunda olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz." denildi.
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