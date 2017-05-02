Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve tanıtım videosu yayınlanan Call of Duty WWII, Infinite Warfare’yi geri bıraktı. İşte karşılaştırmanın detayları.

Geçtiğimiz günlerde yeni Call of Duty oyunu duyurulmuş ve yapımın İkinci Dünya Savaşı’nda geçeceği resmiyet kazanmıştı. Bu gelişme ile seri, hayranlarının kalbini yeniden kazandı. Zira bir önceki oyun Infinite Warfare ile WWII’nin Youtube’deki tanıtım videolarına gelen tepkilerin farkı bunu kanıtlar nitelikte. Bu anlamda Call of Duty WWII, Infinite Warfare’yi geri bıraktı.

Bundan 11 ay önce Call of Duty Infinite Warfare için resmi tanıtım videosu yayınlanmıştı. Oyuncular bu konuda büyük bir dayanışma göstererek ‘videoyu beğenmeme’ rekoru kırdılar. Zira oyuncular, fütüristik temadan sıkılmıştı. Zira bu fütüristik temaya sahip oyunlar saf FPS değerini kaybediyordu. Drone, jetpack, duvarda yürüme gibi özellikler oyuncuların görmek istediği şeyler değildi. Dolayısıyla Infinite Warfare, tam 3 milyon beğenmeme aldı ve bu alanda rekor kırdı. Özellikle rakip oyun Battlefield 1 ile yakın dönemlerde yayınlanan video, rakibinden bu alanda büyük bir farkı yemişti.

Activison, COD WWII ile oyunculara istediğini verince oyuncular da videoyu beğendi. Infinite Warfare 38 milyon görüntülenmede 573 bin beğenme ve 3 milyon beğenmeme almıştı. WWII ise sadece 4 günde 851 bin beğenme ile selefini geride bırakmakta zorlanmadı. WWII ayrıca 13 milyon görüntülenme 74 bin beğenmeme aldı.