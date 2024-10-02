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Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal Talebi Olayı

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Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal Talebi Olayı
Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal Talebi Olayı

Değirmenlik’te gerçekleşen tehdit ve mal talebi olayında, E.K.'ya ait büyükbaş hayvan ağılı hedef alındı. 10 Ağustos 2024 ile 23 Eylül 2024 tarihleri arasında, İ.A. (E-52), S.K. (E-36), C.K. (E-58) ve A.R.S. (E-44) isimli şahıslar, Değirmenlik Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.'ya ait çiftliği ele geçirmek amacıyla plan yaptılar. Şüpheliler, E.K.'ya çiftliği kendilerine vermemesi halinde kendisine zarar vereceklerini söyleyerek tehditle mal talebinde bulundular.

Olay, polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmayla aydınlatılmaya çalışıldı. Soruşturma sonucunda, İ.A. (E-52), C.K. (E-58) ve A.R.S. (E-44) tutuklanırken, olayda yer aldığı belirlenen S.K. (E-36) ise halen aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir ve polis, suç ortaklarının tüm detaylarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Bu olay, tehdit ve zorla mal edinme girişiminin ciddi bir suç olduğunu gözler önüne sermekte ve bölgedeki güvenlik güçlerinin bu tür suçlara karşı etkin bir şekilde çalıştığını göstermektedir.

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