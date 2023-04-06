Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal ve Para Temini Ve Hırsızlık

Şubat ve Nisan 2023 ayları içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda çalışan M.A.Y.(E-25)’nin, yurtta kalmakta olan bir öğrenciyi okuldan ve yurttan attıracağı yönünde tehdit edip korkutarak, öğrenciye ait tablet bilgisayar ile şarj cihazını ve 3400 TL nakit parasını tehditle aldığı ayrıca, yurt odasında çalışma masası üzerinde bulunan kablosuz kulaklığı da alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.