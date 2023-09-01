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Çalmak Niyetiyle Tehtidle Mal İsteme, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz

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Çalmak Niyetiyle Tehtidle Mal İsteme, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz
Çalmak Niyetiyle Tehtidle Mal İsteme, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz

30.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine giden kimliği meçhul şahıslar, konu işletmede aradıkları sorumlunun bulunmaması ve telefoniyen kendisine ulaşılamaması üzerine sinirlenerek, iş yerinde çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü kırmak suretiyle hasara uğratıp, iş yeri çalışanına şiddet tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Akabinde işletme sahibinin kullanımındaki telefonun whats upp hattına, 20.000 ABD doları para vermeleri yönünde tehdit mesajları gönderilecek öldürme tehdidinde bulunmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen, M.P, M.K, B.E. ve H.Ç. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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