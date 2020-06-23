Kabine değişim sürecinde ismi Çalışma Bakanı olarak anılan fakat Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından söz konusu mevkiiye atanması veto edilen Çaluda, “Akıncı, benimle aynı davada yargılanan kişiyi, Çalışma Bakanlığı’na Müdür olarak atadı” açıklamasında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, “burası noter merci değildir” diyerek bakan olarak atanmasını Cumhurbaşkanı Akıncı'nın engellediğini iddia ederek, aynı davadan yargılanan Berhan Ongan’ın Müdür atandığını duyurarak kendisinin de bakan olarak atanmasında hiç bir hukuki sorun bulunmadığını savundu.

Çaluda, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendisi ile aynı davada sanık olarak bulunan Berhan Ongan’ın Çalışma Bakanlığı’na Müdür olması için üçlü kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, “Sayın Akıncı, aynı davada sanık olan bir kişinin ilgili bakanlığa müdür yapılmasını onayladığında noter olmuyor da benim aynı bakanlığa bakan atanmam konusu gündeme geldiğinde mi noter oluyor?” diye sordu.

“HUKUK SİYASETE KURBAN EDİLDİ...”

Çaluda, geçen dönemde hukukun siyasete kurban edilerek, Başsavcılık tarafından dönemin bakanı ile kendisinin ve şu anda Çalışma Bakanlığında Müdür olarak görev yapan Berhan Ongan’ın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için dosya hazırladığını, ancak daha sonra konunun Ağır Cezalık olmadığından davanın alt mahkemede görülmesine karar verdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Avukatımdan ve hukuk çevrelerinden edindiğin bilgi benim bakanlığa atanmamda herhangi bir hukuksal engel olmadığıdır. Sayın Akıncı aksini iddia ediyorsa çıkıp açıklasın. Ben dokunulmazlığımın kalkmasına oy vermiş bir milletvekiliyim. Yüce mahkemeye güveniyorum. İsteğim en kısa sürede adaletin yerini bulması ve bu mahkemenin de sonlanmasıdır.”

“AKINCI AYNI DAVADA YARGILANAN KİŞİYİ MÜDÜR ATADI... “

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne sunulan ithamnamede 2 numaralı sanık olarak görülen Berhan Ongan’ın “yine aynı bakanlığa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından müdür olarak atandığını” söyleyen Aytaç Çaluda, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aynı davadan yargılanan bir sanık Cumhurbaşkanı tarafından müdür olarak atanırken ve hukuki olarak hiç bir engel olmazken benim bakan olmam nasıl veto edildi, kamuoyuna açıklanmalı.”

“HP TEHDİTKAR TAVIRLARINA DEVAM EDERSE, HÜKÜMETTEN DESTEĞİMİ ÇEKEBİLİRİM”

Hükümete desteğinin devam ettiğinin altını çizen Çaluda, HP’nin UBP’ye yönelik ortaya koyduğu tehditkâr tavırların devam etmesi halinde bu tutumunu gözden geçireceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti disiplini gereği Genel Başkan Ersin Tatar’ı destekleyeceğini belirten Çaluda, bütün milletvekillerinin ve tabanın hedefinin UBP’nin adayını Cumhurbaşkanlığına taşımak olduğunu söyledi.