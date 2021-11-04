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Çaluda: “Bütçe seçimden sonraya kalacak, erken seçime odaklandık”

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UBP Milletvekili Çaluda, bütçenin seçimden sonraya kalacağını, erken seçim için 9 Ocak ile 17 Ocak tarihlerinin konuşulduğunu belirtti, yeni kabinenin bugün öğleden sonra ya da yarın Cumhurbaşkanına sunulmasının beklendiğini kaydetti.
Çaluda: “Bütçe seçimden sonraya kalacak, erken seçime odaklandık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına konuk oldu.

Erken seçimle ilgili 9 Ocak ile 17 Ocak tarihlerinin konuşulduğunu, özellikle bütçe nedeniyle tarih konusunun tartışıldığını ve bütçenin seçimden sonraya bırakılmasına karar verildiğini ifade eden Çaluda, “Zaman yok. Yasal prosedürler nedeniyle süre çok uzayacağından erken seçime odaklandık” dedi.

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