Çaluda: “Bütçe seçimden sonraya kalacak, erken seçime odaklandık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına konuk oldu.
Erken seçimle ilgili 9 Ocak ile 17 Ocak tarihlerinin konuşulduğunu, özellikle bütçe nedeniyle tarih konusunun tartışıldığını ve bütçenin seçimden sonraya bırakılmasına karar verildiğini ifade eden Çaluda, “Zaman yok. Yasal prosedürler nedeniyle süre çok uzayacağından erken seçime odaklandık” dedi.
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