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Çaluda, Cumhurbaşkanlığı'na atandı

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Mustafa Çaluda, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı olarak atandı
Çaluda, Cumhurbaşkanlığı'na atandı

Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü görevinden 1 ay önce alınan Mustafa Çaluda,  Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı olarak atandı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Çaluda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştirileri yüzünden Meclis’teki görevinden alındığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Erdoğan muhalifi olsaydım, niye Cumhurbaşkanlığı’na atanayım” dedi.

Çaluda, geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik sosyal medyada paylaştığı muhalif söylemleriyle gündeme gelmiş ve Meclis'teki görevinden alınmıştı.

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