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Çaluda eleştirdi: Sağlık Bakanlığı sipariş milyonluk ihaleyi iptal etti

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Sağlık Bakanlığı’nın Vitrektomi ameliyat malzemeleri alımı ile ilgili çıkılan 1 milyon TL’lik ihale, UBP Lefke Milletvekili AytaçÇaluda’nın Meclis kürsüsünden yaptığı sert eleştirilerin ardından iptal edildi
Çaluda eleştirdi: Sağlık Bakanlığı sipariş milyonluk ihaleyi iptal etti

Ana muhalefet milletvekili sorumluluğu bilinci ile her hafta bir bakanlığın faaliyetleriyle ilgili tespitlerini kamuoyunun bilgisine getirmekte kararlı olduğunu dile getiren UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, geçtiğimiz hafta mecliste yaptığı konuşmasında Vitrektomi ameliyat malzemeleri alımı ile ilgili çıkılan 1 milyon TL’lik ihalenin adrese teslim olduğunu ve bu ihalenin devleti zarara uğratacağını iddia ederek söz konusu ihalenin iptal edilmesini talep etmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın ülke insanının sağlık ihtiyaçlarının karşılanması noktasında pek çok zaafiyeti bulunduğunu dile getiren Çaluda, “eğer ihale usulüne uygun yapılmış ve devleti de zarara uğratması söz konusu değilse ihale niye iptal edildi” diye sordu. Salı gün Mecliste yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Filiz Besim’e 11 önemli konuda soru yönelttiğini fakat henüz hiç bir cevap alamadığını ifade eden Çaluda, sorduğu soruların takipçisi olacağını vurguladı.

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