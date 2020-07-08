Çaluda: Halkın Partisi tehditler savurdu! Partimizin içerisindeki dengeleri de değiştirdi!
UBP Lefke Milletvekili Çaluda katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada Halkın Partisi’nin UBP’ye tehditler savurarak Turizm Bakanı görevden alınacak , Ersin Tatar adaylıktan çekilecek gibi tehditler savurmuştur.
İşte yapılan açıklamadan satır başları...
- UBP tabanı büyük bir tabandır bu oyunlara gelmeyeceğiz. Partimizi kimseye yedirmeyiz.
- Olan gelişmeler gerçekten bizi üzmüştür, olan bitenler partimizin içerisindeki dengeleri de değiştirmiştir.
- Parti adayımızı Cumhurbaşkanlığı makamına oturtmak için el birliği ile çalışmalı ve oyunlara gelmemliyiz.
-Parti içinde evet sorun olabilir ama bu yansıtıldığı gibi değil. Halen daha bu operasyon devam etmektedir.
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