Çaluda: Halkın Partisi tehditler savurdu! Partimizin içerisindeki dengeleri de değiştirdi!

UBP Lefke Milletvekili Çaluda katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada Halkın Partisi’nin UBP’ye tehditler savurarak Turizm Bakanı görevden alınacak , Ersin Tatar adaylıktan çekilecek gibi tehditler savurmuştur.

İşte yapılan açıklamadan satır başları...

- UBP tabanı büyük bir tabandır bu oyunlara gelmeyeceğiz. Partimizi kimseye yedirmeyiz.

- Olan gelişmeler gerçekten bizi üzmüştür, olan bitenler partimizin içerisindeki dengeleri de değiştirmiştir.

- Parti adayımızı Cumhurbaşkanlığı makamına oturtmak için el birliği ile çalışmalı ve oyunlara gelmemliyiz.

-Parti içinde evet sorun olabilir ama bu yansıtıldığı gibi değil. Halen daha bu operasyon devam etmektedir.